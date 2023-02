Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de o treime dintre tinerii cu varste intre 18-25 de ani și-au gasit jobul actual in mai puțin de o luna, releva un sondaj recent realizat de eJobs, ale carui concluzii au fost transmise cotidianului național “Romania libera”.. Salariul, oportunitațile de creștere profesionala și posibilitatea…

- Un liceu de la țara, din județul Botoșani, reabilitat cu aproape zece milioane de euro, nu poate fi dat in folosința din cauza unui transformator. Instalația necesara costa cat bugetul comunei pe un an, iar autoritațile locale se gandesc de unde sa faca rost de bani pentru a plati.

- Regionalizarea Romaniei: Boc propune inființarea unor județe gigant de 800.000 de locuitori și desființarea majoritații comunelor Președintele Asociației Municipiilor, Emil Boc, a relansat dezbaterea despre reforma de regionalizare a Romaniei. Acesta a facut doua propuneri surprinzatoare, legate de…

- Aproape doua treimi dintre romani se declara foarte ingrijorati si destul de ingrijorati de posibilitatea extinderii in Romania a razboiului pe care Rusia il duce in Ucraina, informeaza AGERPRES . Potrivit unui sondaj realizat de Universitatea din Bucuresti, in perioada 14 septembrie – 5 octombrie,…

- Doua treimi dintre familile de la sate vor renunta la cadouri sau vor reduce substantial bugetul pentru cadouri, din cauza cresterii costurilor, potrivit unui sondaj realizat de World Vision Romania. Din cauza greutaților financiare, o treime dintre parinți ar vrea sa sara peste Craciun.

- Leo Strizu este noul antrenor principal de la FCSB. Este „paravanul” pe care Gigi Becali l-a gandit pentru ca Mihai Pintilii sa poate conduce echipa in campionat, deși nu are licența PRO așa cum spune regulamentul. Tehnicianul a participat la conferința de presa, desfașurata inaintea partidei cu FC…

- Asociația Politeia lanseaza studiul Tinerii și piața muncii din Romania. Provocari, așteptari și cunoașterea drepturilor la locul de munca, un material care și-a propus analiza dificultaților cu care se confrunta tinerii pe piața muncii și cat de informați sunt despre drepturile lor la locul de munca.Un…

- Un moldovean a primit refuz de a intra in Ucraina. Potrivit polițiștilor de frontiera ucraineni, in timp ce verificau bunurile personale, au gasit in telefonul acestuia „materiale de natura propagandistica pro-rusa”.