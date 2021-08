Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| O universitate americana indeparteaza un bolovan considerat simbol rasist, scrie R A W S A L E R T S. Decizia universitații din Wisconsin a fost luata dupa ce Uniunea Studenților de Culoare și alți activiști au obiectat ca descrierea acestuia din urma cu aproape 100 de ani includea o insulta…

- Universitatea din Wisconsin a indepartat un bolovan din campusul Madison, vineri, dupa ce Uniunea Studenților de Culoare și alți activiști au obiectat ca descrierea acestuia din urma cu aproape 100 de ani includea o insulta rasiala. Chamberlin Rock, care se afla pe dealul Observatory, poarta…

- In urma cu un an, Denisa ducea o viața normala, iar acum se zbate pe un pat de spital sa-și revina dupa bataia primita de la așa-zis iubitul ei. Anul trecut, in luna noiembrie, Denisa a fost batuta cu salbaticie de Calota Marcel Razvan, nimeni altul decat iubitul ei. A stat trei saptamani si trei […]…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 544 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 din aproape 39 de mii de teste efectuate. Este cel mai mare numar inregistrat in ultimele 3 luni. S-au inregistrat și 6 decese, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitale din județele…

- Azi-noapte, singura patrula de ordine publica, in serviciu, din orașul Buhuș, formata dintr-un polițist și un polițist local, in urma unui apel 112, a fost solicitata sa intervina intr-un caz in care se reclama faptul ca un barbat a patruns fara drept intr-un imobil, unde a produs vatamari corporale…

- Un porc care a devenit un adevarat simbol national in China, dupa ce a supravietuit timp de 36 ​​de zile sub daramaturi, in urma unui cutremur din 2008, a murit la varsta de 14 ani, scrie The Guardian.

- Deputatul social-democrat de Mureș Corneliu Florin Buicu a participat marți, 15 iunie, alaturi de reprezentanții Comisiilor pentru sanatate și familie din Camera Deputaților și Senat, la lansarea rezultatelor studiului "Servicii farmaceutice in Romania. Realitați și provocari post-pandemice" realizat…

- ANM a emis o INFORMARE METEOROLOGICA valabila pentru intervalul 17 iunie, ora 10:00 – 20 iunie, ora 22:00, fiind vizate instabilitate atmosferica și cantitați de apa insemnate. In sudul, estul și centrul țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse ce…