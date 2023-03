O lume nebună. Influencerița care s-a căsătorit cu ea însăși divorțează O femeie din Argentina care s-ar fi casatorit cu ea insași a inițiat procedura de divorț dupa ce a petrecut doar o zi in propria companie. Sofi Maure, o influencerița de 25 de ani, a anunțat pentru prima data aceasta decizie in luna februarie, alaturi de fotografii in care aparea cu un voal alb lung și o tiara aurie. Tanara are peste 500.000 de urmaritori pe Twitter și Instagram. Ea a dezvaluit ca și-a cumparat o rochie de mireasa și a copt un tort pentru a sarbatori ziua cea mare. „Astazi, in cele mai spinoase momente din viața mea, am cumparat o rochie de mireasa și am gatit un tort de nunta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

