O lume nebună: China a terminat cu testatul oamenilor de Covid și a trecut la pești și crabi Mai multe videoclipuri cu lucratori din domeniul sanatații imbracați in costume de protecție care baga bețișoare cu tampoane de bumbac in gura peștilor și crabilor au devenit virale pe rețelele de socializare chinezești, starnind plangeri ca politica de zero-Covid a țarii a mers prea departe. De la pandemie incoace, China s-a bazat pe teste in […] The post O lume nebuna: China a terminat cu testatul oamenilor de Covid și a trecut la pești și crabi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

