- Echipa franceza de Formula 1 Alpine a anunțat oficial revenirea lui Flavio Briatore. Celebrul șef al echipei Renault in anii 2000 și arhitectul principal al scandalului Crashgate revine in Formula 1 dupa o pauza de 15 ani. Italianul in varsta de 74 de ani va fi noul consultant executiv al echipei Alpine.…

- Marele Premiu al Spaniei de Formula 1, desfașurat pe Circuit de Barcelona-Catalunya, este una dintre cele mai așteptate etape ale sezonului. Situat in Montmelo, langa Barcelona, acest circuit icon al automobilismului a fost gazda competițiilor de Formula 1 din 1991. Cunoscut pentru mixul sau de viraje…

- Romania are o istorie variata și interesanta la Campionatul European de Fotbal (EURO). Participarea naționalei noastre la aceasta competiție a adus momente memorabile pentru fani și a reflectat evoluția fotbalului romanesc de-a lungul decadelor. Primele apariții Debutul Romaniei la EURO a avut loc in…

- Info Sud-Est va prezinta live prezența la urne și cele mai importante momente ale zilei in care constanțenii iși voteaza aleșii locali și europarlamentarii. Ora 08:40 Biroul Electoral Județean anunța ca la Secția de vot 304 (in orașul Murfatlar) un alegator a primit trei buletine de vot din aceeași…

- Cursa de Formula 1 din Canada, cunoscuta oficial sub numele de Marele Premiu al Canadei, este una dintre cele mai indragite și anticipate etape ale campionatului mondial de Formula 1. Avand o istorie bogata și plina de momente memorabile, aceasta cursa a devenit un reper important in calendarul competițional.…

- Red Bull continua sa demonstreze dominanța sa in lumea Formulei 1, consolidandu-și poziția prin recrutarea a nu mai puțin de 220 de angajați de la rivala Mercedes. Conducatorul echipei Red Bull, Christian Horner, a reacționat la afirmațiile despre un presupus exod al angajaților din echipa sa, subliniind…

- Pilotul Max Verstappen de la RedBull a caștigat duminica Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei. Colegul sau de echipa Sergio Perez a ieșit pe locul doi. Carlos Sainz de la Ferrari a prins ultima poziție pe podium.