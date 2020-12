Stiri pe aceeasi tema

- Parinții unei grupe de copii de la Gradinița nr. 18 din Bacau susțin ca s-au saturat sa faca activitați de pe fișe și sa ii invețe pe copii lor poezii, dupa instrucțiunile educatoarelor. Vor ca educatorii sa faca și intalniri online cu copiii. Educatorii invoca o circulara de la Ministerul Educației…

- "Draga pregatea oamenii dragi pentru momentul in care va pleca. Vorbea cu detasare despre acest moment: «Radu, scumpul meu, batranetea e grea, viata incepe si se termina. Si trebuie sa privim plecarea ca pe ceva firesc. Si mai ales sa o facem demn. Cand vei prezenta stirea despre plecarea mea, vreau…

- Opt elevi si prescolari, trei profesori, dar si trei angajati din invatamantul preuniversitar si universitar au fost confirmati cu COVID-19 in urma testarilor, a informat, luni, purtatorul de cuvant al DSP Suceava, Gabriela Bancila. Potrivit purtatorului de cuvant al DSP Suceava, este vorba despre un…

- Vorbea cu ingerul poetul Vorbea in gand, fara țignal Iar ingerul, privindu-l, bietul Se prefacea a-i fi egal Ambii aveau aripi la glezne Și altele la subsuoara Iar nemișcarea lor tacuta Ii arata ca și cum zboara Sunt, zise foarte trist poetul De cand ma știu indragostit Fara iubire, ingere Jur ca…

- A fost stabilita configurația politica a consiliilor locale din Fitionești, Broșteni și Nistorești, conform datelor publicate de Biroul Electoral Central. In cele trei localitați, edilii vor avea asigurata majoritatea simpla pentru a le fi votate proiectele de hotarare in consiliile locale. In ceea…

- Consiliul Judetean Vaslui, Muzeul "Vasile Parvan" Barlad si Academia Barladeana va invita marti, 15 septembrie 2020, ora 11:00, la vernisajul expozitiei "Comori din literatura universala", ce va avea loc la sediul muzeului din str. Republicii, nr. 235. Marcand in mod simbolic diversitatea lingvistica…

- In perioada: 09 - 11 septembrie, va fi suspendat traficul rutier pe str. Albișoara, in perimetrul strazilor V. Alecsandri si A. Puskin. Masura este luata in legatura cu reconstructia retelei de canalizare. Pe perioada efectuarii lucrarilor, circulația transportului public va fi organizata dupa cum urmeaza:…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a prezentat, marti, la Iasi, un document discutat intr-o sedinta de Guvern din toamna anului 2019, in care ministrul Finantelor de la momentul respectiv Eugen Teodorovici prezenta riscurile majorarii pensiilor cu 40 la suta. Teodorovici a cerut ”sa se evite angajarea…