- Inalt Preasfintitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a oferit astazi o scurta declaratie referitoare la incendiul devastator ce a izbucite seara trecuta la Arhiepiscopia Tomisului din Constanta. "Aseara a fost un accident, nu stim de unde a pornit. Presupunem ca de la un scurt circiut. Se intrebau…

- Poliția din Constanța a deschis un dosar pentru o infracțiune de distrugere din culpa, in urma unui incendiu produs la Arhiepiscopia Tomisului. „In cauza a fost intocmit un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere din culpa. Cercetarile continua,…

- Cauza probabila a incendiului care a afectat sambata seara mansarda sediului Arhiepiscopiei Tomisului din Constanța a fost o lumanare lasata nesupravegheata, potrivit ISU Dobrogea. In aceasta cauza a fost intocmit un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de…

- UPDATE: Incendiul a fost lichidat in cursul nopții. Din cercetarile efectuate la locul intervenției, cauza probabila este o lumanare lasata nesupravegheata, transmite ISU Dobrogea. UPDATE: Suprafața pe care s-a manifestat incendiul este de 800 mp, conform ISU Dobrogea. Mansarda sediului Arhiepiscopiei…

- Un puternic incendiu a izbucnit, sambata seara, la mansarda sediului Arhiepiscopiei Tomisului din municipiul Constanta. Pompierii s-au chinuit mai bine de 4 ore sa lichideze incendiul. 30 de preoți care locuiesc in chiliile de la ultimul nivel au reusit sa iasa teferi. Intre timp, la Catedrala Sfinții…

- Razvan Parconie, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea, a venit cu detalii privind incendiul de la Arhiepiscopia Tomisului.Desfasurarea de forte este una impresionata, venind in sprijin atat societati private, cat si primaria. Peste 70 de pompieri intervin la incendiul din Piata Ovidiu. "Apelul a fost…

- Incendiu la Arhiepiscopia Tomisului, in aceasta seara. Palatul Arhiepiscopal din Constanta a fost cuprins de flacari, iar mai multe echipaje de pompieri intervin la fata locului. Incendiul se manifesta cu flacara la nivelul mansardei. Citește și: Caruțe incarcate cu lemne din Padurea Trivale, oprite…

