O lucrare a lui Banksy furată de la Paris a fost găsit într-o fermă italiană O lucrare atribuita celebrului artist stradal Banksy, un tribut adus victimelor atacurilor din noiembrie 2015 de la Batlacan, Paris, și furata în 2019, a fost recuperata de poliția italiana dintr-o ferma din Abruzzo, potrivit AFP.



&"Am recuperat ușa furata de la Bataclan cu o lucrare a lui Banksy care o înfațișa pe fata trista&", a declarat pentru AFP surse din poliție.



Operațiunea a fost inițiata la cererea poliției franceze și s-a desfașurat în prezența poliției franceze, a declarat oficialul.



O conferința de presa a procurorului din L'Aquila, capitala… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarea realizata de artistul britanic Banksy in memoria victimelor atacului terorist din sala pariziana Bataclan, care a fost furata la inceputul anului 2019, a fost gasita in Italia, scrie BBC, potrivit news.ro.Lucrarea care infatiseaza o femeie indoliata era montata pe una dintre usile…

- Lucrarea realizata de artistul britanic Banksy in memoria victimelor atacului terorist din sala pariziana Bataclan, care a fost furata la inceputul anului 2019, a fost gasita in Italia, scrie BBC, citat de news.ro.

- O lucrare atribuita lui Banksy, un omagiu adus victimelor atentatelor din noiembrie 2015 de la Paris, furata in 2019 de la Bataclan, a fost regasita in decursul unei operatiuni a fortelor de ordine in centrul Italiei, au informat miercuri reprezentanti ai carabinierilor, potrivit AFP. ''Am recuperat…

- Artistul britanic Banksy a creat o lucrare inspirata de manifestatiile starnite in SUA si in alte tari de moartea lui George Floyd si a transmis intr-un mesaj ca persoanele de culoare sunt tradate de sistemul alb, defect, care le face viata un chin, iar responsabili cu repararea lui sunt albii.Banksy…

- Artistul stradal britanic Banksy a reacționat pe social media la moartea lui George Floyd scriind sistemul înregistreaza un eșec în ceea ce privește persoanele de culoare, alaturi de o noua lucrare a sa care reprezinta o fața de culoare și steagul SUA arzând la flacara unei lumânari…

- In spatele protestelor din America trebuie sa fie ceva mai mult decat nemulțumirea populației fața de modul in care au intervenit polițiștii in cazul George Floyd. De fapt, zi dupa zi devine tot mai evident ca raspandirea violențelor la scara larga este parte a unui plan gandit dinainte și care urmarește…

- Familia lui Vasile Gradinaru, un roman care a murit la doar 43 de ani pe un santier din comuna Montereale (provincia L'Aquila, regiunea Abruzzo, Italia), a fost despagubita abia dupa 8 ani de la tragicul eveniment, informeaza cotidianul online Il Capoluogo. Romanul a murit in anul 2012, in condiții…

- O lucrare de Banksy, ce aduce un omagiu personalului sanitar aflat in prima linie a luptei contra noului coronavirus, a fost instalata intr-un spital din Regatul Unit si va fi scoasa la licitatie in beneficiul sistemului medical britanic, a anuntat miercuri agentia Press Association, citata de AFP.…