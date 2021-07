O luare de ostatici din Suedia s-a terminat cu o livrare de pizza

Stiri pe aceeasi tema

- O luare de ostatici a doi gardieni de inchisoare de catre doi detinuti periculosi in Suedia s-a incheiat cu eliberarea lor miercuri seara, dupa noua ore de negocieri si o improbabila livrare de 20 de pizza kebab la centrul penitenciar, scrie AFP. Gardienii, care au fost eliberati in doua etape in cursul…

- O luare de ostatici a doi gardieni de inchisoare de catre doi detinuti periculosi in Suedia s-a incheiat cu eliberarea lor miercuri seara, dupa noua ore de negocieri si o improbabila livrare de 20 de pizza kebab la centrul penitenciar, scrie AFP.

