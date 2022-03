O luăm de la capăt? Cazurile de COVID-19 din China, la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani China a raportat astazi un numar dublu de cazuri noi de Covid 19, fața de ieri, in contextul in care varianta Omicron, foarte contagioasa, afecteaza o treime din provinciile din aceasta tara. China a raportat joi 402 cazuri noi de COVID-19. Desi numarul contaminarilor este cu mult inferior bilanturilor din restul lumii, pentru China se situeaza la cel mai inalt nivel din martie 2020. China, tara unde a fost detectat pentru prima data coronavirusul la sfarsitul lui 2019, a implementat o politica ”zero COVID-19”, care a permis stavilirea rapida a pandemiei, dar cu un cost social si economic ridicat.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

