- O femeie in varsta de 68 ani, din localitatea Bodestii de Jos, a fost gasita decedata in propria locuinta ce fusese cuprinsa de un incendiu, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa, potrivit Agerpres.Pompierii au fost anuntati de incendiu in jurul…

- Un copil de 10 ani, din judetul Olt, a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce locuinta sa a fost cuprinsa de flacari. Focul a pornit de la o tigara lasata aprinsa, spun reprezentanții ISU Olt.Copilul locuia impreuna cu tatal sau, un barbat de 42 de ani, intr-o casa din Bals. In noaptea…

- Tragedie in raionul Slobozia. Un barbat a murit intr-un incendiu declansat in propria casa. Ieri seara, in jurul orei 21:00, pompierii au fost alertati de catre o femeie, care a anuntat ca intr-o casa din vecinatate a fost observat fum dens, anunta asa-numitul Minister de

- Au fost oamenii potriviti la locul potrivit si au salvat astfel un barbat si o femeie surprinsi de un incendiu. Doi pompieri aflati in timpul liber au sarit in ajutor vecinilor lor si i-au scos din casa curprinsa de flacari inaintea sosirii colegilor lor.

- Doua echipaje de stingere din cadrul Sectiei de pompierii Lehliu Gara au actionat timp de aproximativ 45 de minute, duminica seara, pentru lichidarea unui incendiu care cuprinse o locuinta din comuna valea Argovei. Pompierii militari au intervenit eficient si au stins focul, fiind salvate bunuri materiale…

- Un incendiu devastator a avut loc, sambata dimineata, intr-o localitate din Buzau. O femeie in varsta de 97 de ani a murit in locuinta cuprinsa de flacari. O locuinta din satul satul Goidesti, comuna buzoiana Braesti, a fost cuprinsa de flacari. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, slt Vasile…

- Un incendiu puternic s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 5.00, in localitate Meteș. Potrivit ISU Alba, la momentul apelului prin 112, incendiul se manifesta generalizat la o casa de locuit. Afectate de foc erau ambele etaje ale casei. La momentul respectiv, pompierii din Alba…

- Pompierii militari au salvat, luni, trei catei si o pisica dintr-o locuinta din orasul Odobesti cuprinsa de flacari, animalelor fiindu-le efectuate manevre de resuscitare dupa ce au fost intoxicate cu fum, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. Potrivit…