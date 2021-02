Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dupa-amiaza, la compartimentul motor al unei locomotive pe motorina, aflata in gara Deda, județul Mureș. Locomotiva nu avea vagoane, din fericire nu sunt victime, dupa ce pompierii militari de la Punctul de Lucru Deda au stins incendiul cu stingatoarele de prima intervenție.…

- Un incendiu a izbucnit la compartimentul motor al unei locomotive pe motorina, aflata in gara Deda. Locomotiva nu avea vagoane, din fericire nu sunt victime și nici mersul trenurilor nu este afectat dupa ce pompierii militari de la Punctul de Lucru Deda au stins incendiul cu stingatoarele de prima intervenție,…

- Pana astazi, 4 februarie, in județul Mureș au fost confirmate 16.957 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 67 cazuri noi de persoane infectate. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 207 persoane cu test pozitiv in…

- In acest sens, in ședința de luna trecuta, a fost aprobat un regulament de organizare și funcționare al Serviciului public de adapostire a animalelor domestice și salbatice, aflate in pericol pe raza județului. Serviciile acordate animalului aflat in pericol și plasat in adapost vor consta in capturarea,…

- Numarul celor infectați cu coronavirus de la inceputul pandemiei a ajuns in județ la aproape 15.000. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 227 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județ, iar 41 de persoane sunt internate cu suspiciune de infecție cu SARS-Cov-2. Pana…

- Patru dintre acestea sunt inregistrate la centre rezidențiale iar unele sunt in secții de spitale. O buna parte dintre ele se afla acum doar in perioada de monitorizare de 14 zile. Pentru a fi declarat un focar, trebuie sa fie confirmate 3 cazuri de covid-19 care sa aiba legatura intre ele și sa provina…

- Pompierii militari de la Punctul de Lucru Deda au intervenit pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in localitate. Din fericire incendiul nu s- a soldat cu victime și nci alte probleme deosebite nu au fost, informeaza ISU Mureș. Foto arhiva Incendiu autoturism la Deda…

- Pompierii de la Punctul de Lucru Deda au intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o afumatoare din localitate. Pe langa afumatoare ardea și o parte a magaziei de lemne, aproximativ 12mp. Incendiul a fost localizat și stins cu succes, informeaza ISU Mureș. Incendiu lichidat…