O localitate rămâne fără apă Aquatim continua efectuarea lucrarilor de spalare și igienizare a rețelelor de distribuție și a rezervoarelor de inmagazinare a apei, in localitațile din Timiș. Astfel, luni, 11 aprilie, intre orele 8-16, se va intrerupe furnizarea apei in localitatea Chizatau. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și este o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor de apa. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure.

