O localitate din Rusia se află sub asediul urşilor polari. Zeci de animale sunt în sat, orice activitate umană a fost întreruptă Enviromentalistii pun coborarea ursilor in sate pe seama schimbarilor climatice, acestia fiind obligați sa paraseasca coasta din cauza stratului subțire de gheața, dar și pentru a cauta hrana. Alți experți spun ca urșii polari ajung atat de des in acest loc, astfel incat Ryrkaypiy ar trebui evacuat permanent, iar cei 700 de rezidenți ar trebui astfel relocați. Un oficial local a declarat ca a numarat 56 de urși polari in sat. Animalele erau atat adulți, cat și pui, și aproape toți pareau sa fie foarte slabi. Urșii polari traiesc in mod normal la mai bine de 2 kilometri de sat. „Daca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

