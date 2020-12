O localitate din județul Iași, în caranină. Cine își va petrece sărbătorile în casă O localitate din județul Iași a fost plasata in carantina pentru doua saptamani. Astfel, echipe mixte de jandarmi și polițiști vor acționa pentru asigurarea ordinii publice și a respectarii masurilor de restricție. “Duminica, tinand cont de incidenta cazurilor de infectare cu virusul SARS CoV-2, in localitatea Aroneanu din comuna Aroneanu, judetul Iasi, a fost instituita zona de carantina, pentru o perioada de 14 zile. In vederea asigurarii ordinii publice si a respectarii masurilor de carantina la fata locului vor actiona in sistem mixt mai multe echipaje de jandarmi si politisti”, precizeaza,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- ”Duminica, tinand cont de incidenta cazurilor de infectare cu virusul SARS CoV-2, in localitatea Aroneanu din comuna Aroneanu, judetul Iasi, a fost instituita zona de carantina, pentru o perioada de 14 zile. In vederea asigurarii ordinii publice si a respectarii masurilor de carantina la fata locului…

- Incepand cu data de 20 decembrie 2020 in localitatea Aroneanu a fost instituita carantina, pentru o perioada de 14 zile. De asemenea, inceteaza carantina in perimetrul din comuna CIUREA, cuprins de satele aparținatoare Ciurea și Lunca Cetațuii (zona Zanea). In vederea asigurarii ordinii publice și a…

- In urma analizelor realizate de membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Iași pe baza evaluarilor epidemiologice efectuate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) Iași și a avizului emis de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), s-a decis ca nu se impune prelungirea…

- Institutul Național de Sanatate Publica a decis ca nu se impune prelungirea carantinei parțiale din comuna Ciurea – sat Ciurea și Lunca Cetațuii (zona Zanea). Astfel, carantina parțiala se va incheia maine la ora 24.00. Pe de alta parte, pe baza evaluarilor epidemiologice efectuate de DSP Iași și in…

- Jandarmii ieșeni au continuat misiunile de ordine publica și cele de informare, prevenire și punerea in aplicare a masurilor stabilite pentru impiedicarea raspandirii virusului Sars Cov2, alaturi de celelalte structuri M.A.I. – Poliție și Poliție de Frontiera, sub coordonarea Instituției Prefectului.…

- Avand in vedere conditiile epidemiologice actuale. Autoritatile au decis carantinarea unui perimetru din comuna Ciurea cuprins de satele aparținatoare Ciurea și Lunca Cetațuii (zona Zanea) pentru o perioada de 14 zile. In vederea asigurarii ordinii publice și a respectarii masurilor de carantina la…

- In comuna ieseana Ciurea va fi instituita carantina, pentru o perioada de 14 zile, a anuntat, sambata, prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras. Conform acestuia, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis instituirea masurii de carantina zonala, incepand de duminica, ora 00.00, pentru o…

- Vor urma si altele de acest gen? Aceasta-i intrebarea! F.T. Cand reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova amintesc, la orice intalnire cu cetatenii sau in orice comunicat de presa, faptul ca „Nu dorim sanctionarea, ci vrem ca toti sa constientizam ca sanatatea si viata persoanelor…