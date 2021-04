Stiri pe aceeasi tema

- Masura de carantina zonala se prelungeste, de joi seara, pentru localitatile Otopeni si Berceni cu 14 zile, iar pentru Branesti cu sapte zile, potrivit Prefecturii Ilfov. Ordinele sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, prevad pentru Otopeni si Berceni prelungirea…

- Masura de carantina zonala se prelungeste, de joi seara, pentru localitatile Otopeni si Berceni cu 14 zile, iar pentru Branesti cu sapte zile, potrivit Prefecturii Ilfov. Ordinele sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, prevad pentru Otopeni si Berceni prelungirea…

- Masura de carantinare zonala a fost prelungita cu 14 zile pentru comuna ilfoveana Dobroesti, cu satele apartinatoare Dobroesti si Fundeni, incepand de joi seara, de la ora 22:00, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov. Ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat…

- Masura carantinei implementata in comuna Clinceni se prelungește pentru inca 14 zile. In total sunt 26 de localitați din județul Ilfov care sunt carantinate. Conform prefecturii Ilfov, incepand de marți, 23 martie, ora 5.00, masura carantinei va fi prelungita cu 14 zile in cazul comunei Clinceni, cu…

- Chitila, Ciorogarla, Corbeanca și Magurele intra in carantina incepand din aceasta nopate de la ora 22,00, pentru o perioada de 14 zile, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov. Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat a emis luni dupa-amiaza, patru ordine privind carantinarea…

- Localitatile ilfovene Chitila, Ciorogarla, Corbeanca si Magurele intra in carantina pentru o perioada de 14 zile, incepand de luni seara, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov. Cele patru ordine emise de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat dr. Raed Arafat,…

- Alte patru localitați din Ilfov urmeaza sa intre in carantina. Este vorba despre Chitila, Ciorogarla, Corbeanca si Magurele. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov propune intrarea in carantina a celor patru localitati incepand de luni, de la ora 22,00, pentru 14 zile, in baza analizei…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a decis, in sedinta de duminica seara, sa propuna sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, intrarea in carantina a localitatilor Chitila, Ciorogarla, Corbeanca si Magurele, a declarat prefectul judetului Ilfov, Daniel-Tudorel…