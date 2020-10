O localitate de la periferia Capitalei intră în scenariul roşu Incepand de sambata, de la ora 20,00, localitate Berceni intra in scenariul roșu. Rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 3 la mia de locuitori. Conform Institutiei Prefectului – Judetul Ilfov, rata de infectare in Berceni este de 3,31 la mia de locuitori. Pentru prevenirea raspandirii virusului au fost adoptate o serie de masuri ce vor fi valabile 14 zile. Masuri obligatorii purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise; organizarea si desfasurarea activitatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov s-a intrunit in ședința extraordinara și a adoptat, pentru o perioada de 14 zile, masurile restrictive care se vor aplica in aceste localitați.

