Comuna Cuza Voda din judetul Galati intra in carantina cu doar cateva zile de trecerea in Noul An. Cetațenii acestei localitați vor peterece Revelionul in carantina. „Incepand cu data de 29.12.2020 ora 20.00, pentru o perioada de 14 zile, pana la data de 12.01.2021 ora 20.00, se instituie masura de carantina zonala a comunei Cuza Voda, judetul Galati”, se arata in hotararea emisa de CJSU Galati, in baza ordinului semnat de secretarul de stat Raed Arafat. Circulația cetațenilor va fi restricțioana in acest interval de timp. Va fi interzisa intrarea in localitatea Cuza Voda precum și deplasarile…