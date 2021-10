O „listă minune“ cu medicamente anti-Covid circulă pe internet! Ce spun specialiștii ieșeni O astfel de lista este prezentata ca fiind remediul universal impotriva infectiei cu SARS-CoV-2. Specialistii ieseni consultati de „Ziarul de Iasi" spun ca este total gresit sa folosim acea lista. Iata argumentele lor! De cateva zile, pe diferite grupuri de pe retelele de socializare circula o „lista minune", care ar contine medicamente si suplimente pentru tratamentul, dar si pentru preventia infectiei cu SARS-CoV-2. Specialistii ieseni consultati de „Ziarul de Iasi" sustin ca distribuirea acestei liste catre persoanele infectate reprezinta un risc major din mai multe puncte de vedere: incurajeaza… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

