O liberală abonată la contracte de milioane de euro cu statul, numită secretar de stat în Cancelaria premierului Maria Gabriela Horga (31 ani) a devenit, la 23 de ani, consiliera lui Daniel Daianu la Parlamentul European, apoi a lui Daniel Chitoiu, in Parlamentul Romaniei, la Ministerul Economiei si la ANAF. Din 2012, a primit posturi in consiliile de administratie sau comisiile de privatizare ale companiilor cu actionariat de stat GDF Suez Energy, Active Conexe SA, SAAF, Electrica SA, Electrica Muntenia Sud SA, Electrica Distributie Muntenia Sud SA, Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Eximbank si Romaero, scrie flux24.ro.



In perioada 2010-2015, ar fi primit 43 de contracte de la stat, potrivit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

