Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) s-a calificat in turul III la Wimbledon, dupa ce a trecut de de chinezoaica Saisai Zheng (24 de ani, 126 WTA), scor 7-5, 6-0. (Detalii aici) Simona Halep a vorbit despre meci și despre dificultațile pe care le-a avut in primul set, in care adversara a servit pentru…

- Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) s-a calificat in turul III la Wimbledon, dupa ce a trecut de de chinezoaica Saisai Zheng (24 de ani, 126 WTA), scor 7-5, 6-0. (Detalii aici) Martina Navratilova, caștigatoarea a 18 turnee de Grand Slam, a ramas impresionata de evoluția incantatoare a Simonei Halep…

- Simona Halep tocmai a mai scapat de un complex: castigarea unui turneu de Grand Slam. In 2017, ea si-a invins frica de a ajunge pe locul 1 mondial, iar acum va incepe a 32-a saptamana in fruntea ierarhiei WTA.

- CTP a plans la TV, dupa calificarea Simonei Halep in finala de la Roland Garros. CTP (Cristian Tudor Popescu) a marturisit, in direct la un post de televiziune, ca nu-și poate stapani lacrimile, dupa calificarea Simonei Halep in finala de la Roland Garros, dupa un meci excepțional impotriva Garbinei…

- Simona Halep se va afla, astazi, intr-o situatie bizara pentru un lider mondial: in loc sa joace pe una dintre arenele principale ale complexului Roland Garros, ea o va intalni pe Andrea Petkovici (107 WTA) pe un teren construit recent.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) s-a calificat in turul 3 de la Roland Garros dupa victoria in fața lui Taylor Townsend, scor 6-3, 6-1. Simona Halep o va intalni in turul 3 pe Andrea Petkovic (30 de ani, 107 WTA), care a trecut de Bettanie Mattek Sands, scor 6-0, 7-6. Simona Halep a fost intervievata…

- Romanca Simona Halep, liderul mondial al tenisului feminin, are cele mai mari sanse de a castiga editia din acest an a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, a estimat fosta mare jucatoare Martina Navratilova intr-un articol pentru site-ul wtatennis.com.De doua ori invingatoare la Roland…

- Theo Pasa, machedonul care a tinut primele pagini ale ziarelor zile intregi dupa zvonul cum ca ar avea o relatie cu Simona Halep, vorbeste, pentru prima oara, atat despre ceea ce s-a vehiculat, cat si despre viata acestuia, scrie spynews.ro. A parasit Romania in urma cu mai bine de 17 ani, iar de…