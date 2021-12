Stiri pe aceeasi tema

- In ajun de Craciun, Ana Pascu, ajunsa la varsta de 77 de ani, a suferit un accident vascular cerebral hemoragic si a ajuns de urgenta la spital.Ana Pascu a cucerit in cariera sa de floretista doua medalii olimpice de bronz cu echipa, in 1972 și 1976, și șapte mondiale, dintre care una individuala.Dupa…

- Ana Pascu, președinta de onoare a Federației Romane de Scrima, este internata la Spitalul Floreasca, dupa ce in ajun de Craciun a suferit un accident vascular cerebral hemoragic. Medicii care o monitorizeaza spun ca nu se poate interveni, deși se așteapta și un diagnostic din strainatate. ...

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a suferit un mini-accident vascular cerebral in data de 27 octombrie, in prima zi a audierilor la apelul de la Inalta Curte, a anuntat logodnica barbatului, Stella Moris, in social media, noteaza News.ro. “El are nevoie sa fie eliberat. Acum”, a scris…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a suferit un mini-accident vascular cerebral in data de 27 octombrie, in prima zi a audierilor la apelul de la Inalta Curte de la Londra, a anuntat logodnica barbatului, Stella Moris, in social media. Partenera lui Assange și mama a doi copii, Stella Moris a postat…

- Cofondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a suferit un miniatac vascular cerebral din cauza stresului extrem al luptei cu extradarea catre SUA din inchisoarea de maxima securitate Belmarsh din Marea Britanie, potrivit logodnicei sale, Stella Moris.

- Camelia Mitoseru, mama lui Mihai Mitoseru, ar fi fost preluta, luni, de o ambulanta si dusa de urgenta la spital. Actrita in varsta de 70 de ani este suspecta de accident vascular cerebral (AVC).

- Accidentul ischemic acut, cel mai frecvent tip de accident vascular cerebral, este o urgența medicala. In lipsa intervenției rapide, scad șansele pacientului de a evolua fara sechele. Despre factorii de risc și cele mai noi tratamente vorbim cu dr. Cristian Pandrea, medic primar Medicina de urgența.

- Gabriel Cotabița a trecut prin clipe de coșmar saptamana trecuta, dupa ce ar fi suferit un accident vascular cerebral tranzitoriu. De atunci, artistul a fost monitorizat și supravegheat de catre medici. Iata care este starea de sanatate a cantarețului!