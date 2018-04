Stiri pe aceeasi tema

- Jacques Higelin avea trei copii, toti trei deveniti artisti: muzicianul Arthur H, cantareata Izia Higelin si actorul si regizorul Ken Higelin. Jacques Higelin a lasat in urma sa douazeci de albume si cateva melodii de neuitat, printre care se numara "Pars", "Champagne" sau "Tombe du ciel".…

- Lys Assia, prima castigatoare din istoria concursului muzical Eurovision, a murit, sambata, la varsta de 94 de ani, la spitalul Zollikerberg din orasul elvetian Zurich, au anuntat organizatorii competitiei

- Sylvester Stallone a infrimat zvonurile pe Instagram. Raspunsul actorului in varsta de 71 de ani a facut deliciul fanilor sai. Stallone a distribuit pe rețeaua de socializare o știre falsa care informa faptul ca celebrul actor ar fi decedat dupa ce a pierdut luptat impotriva cancerului…

- Cantaretul american Vic Damone a murit la varsta de 89 de ani, duminica, in orasul Miami Beach din Florida, in urma unor complicatii cauzate de o boala respiratorie, scrie Variety.com, citat de news.ro.

- Unul dintre cei mai cunoscuți lautari din Romania s-a stins din viața, in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in neființa a artistului de 58 de ani a produs o unda de șoc in lumea muzicii lautarești.

- Cantaretul si trompetistul sud-african Hugh Masekela, o legenda a muzicii jazz, a murit, marti, la varsta de 78 de ani, dupa o lupta indelungata cu un cancer de prostata, a anuntat familia artistului, potrivit news.ro.

- Cantaretul si trompetistul sud-african Hugh Masekela, o legenda a muzicii jazz, a murit, marti, la varsta de 78 de ani, dupa o lupta indelungata cu un cancer de prostata, a anuntat familia artistului, scrie NEWS.RO, citand AFP.com.Citeste si: Un fost ministru de Finante DA PESTE CAP toate…

- Considerat unul dintre fondatorii muzicii gospel moderne, Hawkins a decedat la locuinta sa din California in urma unei lungi lupte impotriva cancerului de pancreas, a relatat presa americana, citandu-l pe agentul cantaretului, Bill Carpenter. ''Oh Happy Day'' este un imn religios din secolul…