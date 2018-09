O lege împotriva violenţelor la adresa femeilor a intrat oficial în vigoare în Maroc, după ani de dezbateri O lege impotriva violentelor la adresa femeilor a intrat oficial in vigoare miercuri in Maroc, dupa ani de dezbateri aprinse si pe fondul unui caz de viol colectiv care a suscitat o ampla reactie in aceasta tara, informeaza AFP.



Discutat de cinci ani, textul a fost definitiv adoptat de parlamentul marocan in februarie, insa ramane insuficient in opinia miscarilor feministe.



Legea incrimineaza pentru prima data "unele acte considerate ca fiind forme de hartuire, agresiune, exploatare sexuala sau rele tratamente". De asemenea, ea inaspreste sanctiunile pentru anumite cazuri…

Sursa articol: agerpres.ro

