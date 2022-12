Stiri pe aceeasi tema

Germania a inceput sa livreze mai multe sute de generatoare de curent electric catre Ucraina, in conditiile in care infrastructura energetica a acestei tari a suferit distrugeri importante dupa bombardamentele ruse din ultimele saptamani, informeaza dpa.

Peste 1.000 de persoane au fost puse oficial sub acuzare pentru savarsirea de crime de razboi pe teritoriul Ucrainei, a declarat primul adjunct al seful Departamentului de investigatie a Politiei Nationale din Ucraina, Serhii Panteleev, pentru AGERPRES.

Seful adjunct al Direcției Operative Principale a Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksi Hromov, sustine ca trupele ruse primesc din partea conducerii așa-numite documente despre "razboiul cu NATO din Ucraina", in care li se spune ca cinci milioane de oameni trebuie mobilizați

Un oficial ucrainean le-a cerut strainilor sa doneze Ucrainei radiatoare și generatoare, in condițiile in care țara este afectata de penele de curent in urma loviturilor rusești asupra instalațiilor energetice, potrivit Sky News, anunța Mediafax.

Pavel Gubarev, care s-a intitulat „Guvernatorul poporului" din regiunea Donețk, situata in estul Ucrainei, a declarat ca ucrainenii sunt ruși posedați de diavol care vor fi omorați daca nu trec de partea forțelor ruse.

Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a caracterizat recentele atacuri rusesti cu rachete asupra mai multor orase mari din Ucraina drept "teroare" impotriva populatiei civile, transmite dpa, preluat de Agerpres.

Reprezentanții ministerelor apararii ale mai multor țari se vor reuni saptamana aceasta la Bruxelles pentru o reuniune a grupului de contact condus de SUA privind apararea Ucrainei in formatul „Ramstein". De asemenea, va avea loc și o reuniune de urgența a miniștrilor apararii din NATO, informeaza

Chiar și dupa invazia Rusiei in Ucraina, convorbirile lui Olaf Scholz cu președintele rus Vladimir Putin s-au purtat „intotdeauna pe un ton prietenesc", informeaza Agerpres . Dezvaluirea a fost facuta in cadrul emisiunii Interviul saptamanii" de la postul public de radio Deutschlandfunk chiar de cancelarul