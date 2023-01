Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis marti sesizarea in legatura cu Legea cadastrului si publicitatii imobiliare, stabilind ca actul normativ este neconstitutional, transmite AGERPRES, care citeaza surse din CCR. Deputatii USR si de la Forta Dreptei au sesizat Curtea Constitutionala cu privire…

- Deputații USR și Forța Dreptei sesizeaza Curtea Constituționala pe legea securitații cibernetice: „USR nu poate accepta ca Romania sa fie transformata de Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca intr-o republica a securiștilor” Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- USR acuza parlamentarii PSD, PNL, UDMR si ai minoritatilor nationale ca in doar doua zile au adoptat modificari legislative care permit ca din administratiile porturilor si cailor navigabile sa faca parte oameni cu mai putina experienta. Potrivit USR, proiectul a fost adoptat luni de Senat, iar in aceeasi…

- Polițiștii locali ar putea primi puteri sporite. Aceștia vor putea da amenzi de circulație, iar in cazul in care gasesc o mașina parcata aiurea, nu vor mai lasa doar inștiințari in parbriz, ci vor putea aplica amenzi usturatoare. Camera Deputaților a votat marți, in calitate de camera decizionala, un …

- Bacsisul ar putea fi impozitat. Proiectul depus de fostul ministru al Finantelor, social-democratul Eugen Teodorovici, a fost adoptat azi de Comisia de buget din Camera Deputatilor. Este vorba despre proiectul de lege referitor la loteria bonurilor fiscale, care prevede inclusiv impozitarea bacsisului.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea USR in legatura cu legea care permite constructia de hidrocentrale mici in ariile protejate, au declarat oficiali ai CCR. In sesizarea depusa la CCR, USR a invocat 11 argumente de neconstitutionalitate, intre acestea fiind incalcarea principiului…