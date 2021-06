Stiri pe aceeasi tema

- Legea care permite unui pacient cu o boala incurabila sa moara pentru a-si pune capat suferintei a intrat in vigoare vineri, in Spania, relateaza France Presse, citata de Agerpres . Legea a fost adoptata in luna martie in Parlament, iar textul „raspunde la o cerinta sociala si contine garantii” ce incadreaza…

- Acest text "raspunde la o cerinta sociala si contine garantii" ce incadreaza eutanasia, a subliniat joi intr-un comunicat Ministerul Sanatatii guvernului de stanga care a facut o prioritate din aceasta lege adoptata in martie de Parlament. Spania este a patra tara europeana care a dezincriminat eutanasia,…

- Legea ce permite eutanasierea a intrat in vigoare vineri in Spania, facand din aceasta tara una dintre putinele din lume care permit unui pacient cu o boala incurabila sa moara pentru a-si pune capat suferintei, relateaza France Presse. Acest text “raspunde la o cerinta sociala si contine garantii”…

- USR PLUS a transmis, marti, dupa respingerea raportului de activitate al CNA de catre Parlament, ca va fi numita o noua conducere ceea ce reprezinta ”pasi decisivi spre readucerea profesionalismului si corectitudinii in activitatea acestui arbitru al audiovizualului romanesc”. ”Suntem optimisti ca…

- Portugalia redeschide sambata granita terestra cu Spania si va intra in aceeasi zi, cu 48 de ore mai devreme decat programat, in a patra si ultima faza a planului de relaxare a restrictiilor initiat la jumatatea lunii martie, conform unui anunt facut joi seara de premierul Antonio Costa, informeaza…

- Liga spaniola de fotbal (La Liga) analizeaza posibilitatea ca meciurile din weekend-ul 8-9 mai sa se dispute cu un numar limitat de suporteri in tribune, conform presei spaniole, citata de L'Equipe. La Liga a solicitat autoritatilor sanitare sa permita accesul a maximum 5.000 de spectatori la meciurile…

- Poliția Romana ramane fara polițiști experimentați in fiecare zi. Mii de angajați din Ministerul de Interne au ieșit la pensie in ultimele luni: majoritatea lucrau in operativ. Valul de noi pensionari din MAI este cauzat de teama ca Parlamentul va modifica pensiile militare.

- Cand ar putea intra in vigoare certificatul de vaccinare: Va permite o mai buna mobilitate intre statele UE in contextul pandemiei Cand ar putea intra in vigoare certificatul de vaccinare: Va permite o mai buna mobilitate intre statele UE in contextul pandemiei Certificatul digital de vaccinare european…