O legatură interesantă între mariaje si politică Iata, ne spune cititorul, Tariceanu este la a cincea casatorie si la al patrulea partid (NPL, PNL-AT, PNL, ALDE), Dragnea a trecut prin doua partide (PD si PSD) si a avut doua consoarte, dar cel mai mult ma ingrijoreaza nu situatia lor, ci a primarului Mihai Chirica. El este la a treia sotie si la al doilea partid (PSD, PNL), de aceea ma gandesc ca o fi in stare sa plece la un alt partid, daca este o lege a naturii care face legatura intre numarul de sotii si cel de parti (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat, joi, ca va iesi din politica in anul 2024 daca pana atunci nu se va intampla nimic cu autostrada Iasi-Targu Mures, dar si cu soseaua de centura a municipiului.

- Dar asta numai la prima vedere. De fapt, el tradeaza adevarata stare de fapt din sanul opoziției parlamentare. Ba mai mult, acest gest este cumva emblematic pentru ceea ce prezinta astazi opoziția politica din Republica Moldova sau poate aproape toata clasa politica de la noi. © Sputnik /…

- PSD a luat foc dupa ce USR Sector 1 a indemnat votanții sa iși faca flotant in zona. Social-democratii au transmis vineri ca USR se intoarce la turismul electoral, iar „politica principiilor, moralitatii si corectitudinii este doar o gargara ieftina pentru «oamenii noi» – «salvatorii» natiunii”,…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a anunțat, joi, ca va candida pe listele propriei formațiuni politice, Partidul București 2020, care folosește sloganul "Politica. Altfel!"."Atat pentru Sectorul 3, cat și pentru București ne propunem sa venim cu o oferta cat se poate de clara, de concreta", a…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va pronunta miercuri o decizie pe cererea de solutionare a unui conflict juridic dintre Senat si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, formulata de presedintele interimar al forului legislativ, Robert Cazanciuc, dupa ce Parchetul General i-a deschis…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat sambata, in cadrul primei conferinte de presa la care a luat parte de la intrarea sa in PNL, ca pentru el "functiile sunt irelevante", subliniind importanta loialitatii si a parteneriatelor pentru binele cetatenilor. "Functiile politice sunt…

- "La multi ani, PNL! La multi ani, ieseni! La multi ani, Romania! Acum 145 de ani lua nastere cea mai importanta forta politica a Romaniei. Cea care avea sa domine nu doar scena politica acestei tari, dar cea care a pus determinant in slujba Romaniei toate idealurile si oamenii sai cei mai buni! PNL…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca perspectiva ca USR sa sustina o motiune de cenzura este ca la "faina trei nule", mentionand ca un asemenea demers nu are legatura cu agenda cetatenilor, noteaza Agerpres. "Eu consider ca in momentul de fata motiunea de cenzura ar fi pur si simplu dovada…