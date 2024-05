O lecție din lumea spionajului Cuib de spioni in timpul Razboiului Rece, Viena nu și-a pierdut nimic din reputație in ciuda caderii Cortinei de Fier. Arestarea unui fost ofițer de informații austriac suspectat de ani de colaborare cu Rusia, pe 29 martie 2024, a provocat tulburari fara precedent in aceasta țara central-europeana care, in ciuda „neutralitații”, ramane ținta operațiunilor de […] The post O lecție din lumea spionajului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile romane au decis declararea persona non grata pe teritoriul Romaniei a unui diplomat din cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, pentru activitați care contravin prevederilor Convenției de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice, anunța, vineri, MAE, potrivit Mediafax.

- ”Cheltuielile pentru aparare vor creste structural in intreaga lume, odata cu noua normalitate a tensiunilor geopolitice si cu sfarsitul dividendelor de pace de mai multe decenii. Desi suntem inca departe de cheltuielile de peste 6% din PIB-ul global din anii 1960, a inceput o noua cursa a inarmarii,…

- Exercițiul militar numit Steadfast Defender, care dureaza patru luni, la granitele Rusiei, sunt dovada ca alianta se pregateste pentru un potential conflict cu Rusia , a declarat sambata, 4 mai, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, transmite Reuters.Zaharova a respins…

- Potrivit jurnalistei Farida Rustamova, Ivanov este "cunoscut ca fiind unul dintre cei mai bogați membri ai elitei de securitate din Rusia". "Acesta este poate suspectul penal de cel mai inalt rang in ceea ce privește ierarhia puterii de stat, de la inceputul razboiului", scrie Rustamova, citata de The…

- Atacul fara precedent al Iranului asupra Israelului și razboiul pe scara larga al Rusiei in Ucraina - ambele derulate in ciuda apelurilor la reținere - par sa expuna o slabiciune crescanda a aliaților occidentali in ceea ce privește descurajarea amenințarilor, scrie luni, 15 aprilie, Sky News. Daca…

- Directorul executiv fugar al Wirecard, Jan Marsalek, s-a folosit de functionari compromisi din serviciile de informatii austriece pentru a spiona cetateni europeni, inclusiv prin baza de date Schengen, si a planui spargeri si asasinate comise de echipe rusesti de elita. De asemenea, el a obtinut o masina…

- In pofida sancțiunilor, banci europene de frunte, precum Raiffeisen Bank International, realizeaza profituri substanțiale din activitațile lor in Rusia, navigand cu atenție intre conformitatea cu reglementarile internaționale și sustinerea afacerilor profitabile. The post AFACERI BANCARE Profituri considerabile…

- Inconjurata de terenuri agricole și de case roșii din lemn, comune in aceasta parte a țarii, edificiul are un catarg in exterior și arata ca o casa mare, dar nu deosebit de extraordinara. Dar sub una dintre dependințele casei din Ljungby, Smaland, se desfașoara o lume neașteptata.