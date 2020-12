Stiri pe aceeasi tema

- O jurnalista de televiziune și șoferul ei au fost impușcați mortal joi dimineața, cand mergeau spre munca, in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, relateaza Agerpres.Directorul postului privat de radio și televiziune Enikass, Zalmai Latifi, spune ca jurnalista ucisa, Malalai Maiwand, era prezentatoare…

- Disprezece copii au fost ucisi si alti cativa raniti intr-un raid aerian impotriva unei moschei in provincia Takhar din nordul Afganistanului, transmite dpa, citata de agerpres . Atacul aerian a avut loc miercuri dupa-amiaza in districtul Baharak, unde luptatori talibani omorasera in cursul diminetii…

- Fortele americane au anuntat luni mai multe lovituri aeriene impotriva talibanilor care atacau un oras-cheie in sudul Afganistanului, in timp ce situatia in materie de securitate se deterioreaza in pofida negocierilor de pace intre insurgenti si guvernul de la Kabul in Qatar, relateaza AFP, potrivit…