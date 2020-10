Stiri pe aceeasi tema

- Irina Slavina, redactorul sef al publicatiei online rusesti KozaPress, si-a dat foc vineri in fata sediului regional al Ministerului de Interne rus din Nijni Novgorod (la 400 de km est de Moscova), la o zi dupa ce apartamentul sau fusese perchezitionat de politie, relateaza Reuters, Eho Moskvi, Kommersant…

- Seful statului belarus a facut aceste amenitari in cadrul unei vizite la o laptarie, vineri, in estul tarii. El a amenintat de asemenea cu o boicotare a porturilor lituaniene, un stat membru UE. ”Am cerut Guvernului sa-mi prezinte o propunere de redirectionare a tuturor fluxurilor comerciale din porturile…

- Baschetbalistul Michael Ojo, legitimat la Steaua Rosie Belgrad, a incetat din viata, vineri, la varsta de 27 de ani, dupa ce a suferit un atac de cord, relateaza presa internationala.Potrivit Le Figaro, sportivul s-a prabusit in timpul unui antrenament individual, scrie news.ro. Citește…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca licitatia de la Ministerul Sanatatii care viza achizitionarea de masti pentru persoanele defavorizate a fost contestata si apoi atacata la Curtea de Apel de catre o firma "abonata a Primariei Capitalei", iar modul in care a depus aceste contestatii indica faptul…

- O femeie de 80 de ani a murit luni dupa ce a cazut intr-o fantana in localitatea Tarnova, județul Caraș-Severin. Dispariția sa a fost observata prea tarziu pentru a mai putea fi salvata, anunța MEDIAFAX.ISU Caraș-Severin anunța ca femeia a fost extrasa din fantana fara semne vitale de viața.…

- Trei editori ai site-ului de stiri Index.hu, unul dintre cele mai importante din tara vecina, si aproximativ 60 de jurnalisti au demisionat vineri din cauza inlaturarii din functie a redactorului-sef, pe care ei o considera „o incercare fatisa de exercitare a presiunii” asupra entitatii media, relateaza…

- Caz bizar in Rusia! Decesul unei polițiste a trezit nenumarate suspiciuni din cauza a ceea ce a facut aceasta la scurt timp dupa ce s-a stins din viața. Cum s-a petrecut totul și ce spun oamenii legii? Ce indica dovada gasita in poșeta femeii de 37 de ani? Caz bizar in Rusia! Crima sau coincidența?…