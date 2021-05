Stiri pe aceeasi tema

- Sally Buzbee, o jurnalista experimentata a agentiei americane Associated Press, a fost numita redactor-sef al The Washington Post, prima femeie care ocupa acest post la prestigiosul cotidian din capitala federala, a anuntat marti ziarul, scrie AFP.

- Blue Origin, compania spatiala privata detinuta de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a incheiat cu succes cel de-al 15-lea zbor-test al rachetei sale reutilizabile, relateaza joi DPA. ''Blue Origin si-a indeplinit cu succes cea de-a 15-a misiune consecutiva revenind astazi din spatiu si a efectuat…

- Amazon le cere șoferilor sai de livrari sa semneze un formular de consimțamânt care permite companiei sa îi urmareasca pe baza datelor biometrice drept „condiție pentru livrarea pachetelor Amazon”, relateaza Insider.Mii de șoferi din Statele Unite trebuie sa semneze formularul…

- Cand noile manevre ale Marinei Alianței Atlanticului de Nord in Marea Neagra coincid in timp cu discuția obișnuita la nivelul guvernului Republicii Moldova privind retragerea trupelor rusești de menținere a pacii din Transnistria și planurile de creare a axei militare Chișinau – Kiev – Tbilisi, acestea…

- Departamentul de Justiție al SUA a anunțat, vineri, ca guvernul președintelui american Joe Biden a facut apel impotriva refuzului justiției britanice de a-l extrada pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, informeaza HotNews.ro , care citeaza AFP. Guvernul de la Washington a avut termen pana vineri…

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si sa puna capat…