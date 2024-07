Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Milano a ordonat unei jurnaliste sa-i plateasca sefei guvernului Giorgia Meloni despagubiri in suma de 5.000 de euro pentru ca a ironizat-o intr-o postare in social media, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres. Ziarista in cauza, Giulia Cortese, a primit de asemenea o amenda…

- Sase studenti spanioli, aflati in Italia cu bursa Erasmus, au consumat la un bar din Bari micul dejun, care a constat in croissante, cafea, dar și 27 de beri. La final, insa, turiștii au plecat fara sa plateasca. Dupa ce au petrecut cinci ore in local, atunci cand a venit nota, pur și simplu s-au ridicat…

- Instanța suprema a Uniunii Europene a decis ca Ungaria trebuie sa plateasca o amenda de 200 de milioane de euro pentru ca nu și-a modificat politica de gestionare a migranților și a solicitanților de azil la frontiera, relateaza Libertatea , cu referire la Reuters.

- Planta care poate fi letalaMulți romani nu cunosc toxicitatea acestei plante spectaculoase și adesea se pozeaza langa ea in vacanțe. Unii sunt atat de impresionați de florile ei roz, incat doresc sa o achiziționeze pentru a o ține acasa.Este vorba despre leandru, o planta des folosita ca element decorativ…

- In 2022, Le Monde relata despre „ruptura de extrema dreapta dintre Marine Le Pen din Franța și Giorgia Meloni din Italia”. Dar, la inceputul acestui an, titlul din aceeași publicație era „Le Pen se apropie de Meloni și se distanțeaza de AfD din Germania”. Placile tectonice ale UE se deplaseaza. Saptamana…

- Prebet Aiud, obligata de instanța sa plateasca aproape 2,6 milioane de lei unui constructor din Alba Iulia Firma Prebet SA din Aiud, una dintre cele mai importante companii din județ este obligata de instanța sa plateasca o suma mare de bani unui constructor de hale industriale. Este vorba despre suma…