- O jurnalista și activista din Peninsula Siberia a fost mutata intr-un spital de psihiatrie, in timp ce așteapta sa fie judecata pentru publicarea de "știri false" despre armata rusa, au anunțat colegii acesteia de la publicația RusNews, potrivit The Moscow Times.Maria Ponomarenko, in varsta de 44 de…

- O femeie in varsta de 34 de ani, din Ucraina, dar care a venit in Romania de mai mult timp, inainte de izbucnirea conflictului din tara vecina, a fost internata miercuri la o clinica de psihiatrie din Timisoara, dupa ce a fost salvata de doua ori in cursul zilei in timp ce avea intentia de a se sinucide,…

- Femeie salvata inainte sa se arunce de pe un pod din Lugoj.Femeia, care are in jur de 30 de ani, i a atras atentia unui livrator de pizza ce trecea intamplator prin zona.Barbatul a reusit sa o tina pe femeia care incerca sa se urce pe parapetii podului si a sunat la 112. Un echipaj de la ambulanta din…

- Dintre toate atrocitațile despre care presa internaționala a relatat de la inceputul razboiului din Ucraina, bombardamentul rusesc asupra Teatrului Dramatic din Mariupol, din 16 martie, iese in evidența drept cel mai letal atac impotriva civililor, pana

- Este a 68-a zi de razboi in Ucraina. Aproximativ 100 de civili au fost evacuați duminica dincombinatul metalurgic Azovstal din Mariupol. Dupa evacuare, asupra combinatului siderurgic rușii au deschis din nou focul duminica seara.

- Jurnalista rusa Maria Ponomarenko, care lucreaza pentru portalul de stiri RusNews, a fost retinuta dupa ce a informat despre "un presupus atac aerian rusesc" in martie asupra Teatrului Dramatic din orasul ucrainean Mariupol (sud-est), unde se refugiasera sute de civili, a informat miercuri agentia Sputnik,…

