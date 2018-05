Stiri pe aceeasi tema

- O jurnalista de investigatie a fost impuscata marti in picior in Muntenegru de un atacator necunoscut, intr-o noua agresiune impotriva sa, a indicat politia muntenegreana, citata de France Presse.

- Negociatorul-sef pentru Brexit al Uniunii Europene, Michel Barnier, a declarat vineri ca inca exista "riscul ca negocierile sa esueze” dupa ce Bruxelles a refuzat din nou propunerile Regatului Unit privind granita cu Irlanda, scrie The Guardian."In ceea ce priveste ajungerea la un acord, suntem…

- Un asociat al fostului magnat rus Boris Berezovski a fost gasit mort la Londra, scrie marti ziarul The Guardian, citat de Reuters.Trupul lui Nikolai Gluskov, in varsta de 68 de ani, a fost descoperit luni seara de familia si prietenii sai, a afirmat avocatul sau, potrivit publicatiei mentionate,…

- The Hollywood Reporter caracterizeaza drept "provocator" filmul Adinei Pintilie, "Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not", care a fost premiat sambata seara cu Ursul de Aur la Festivalul International de Film de la Berlin, in timp ce cotidianul spaniol El Pais spune ca "este filmat cu raceala estetica si afectiune…

- Democratul cel mai important din comitetul pentru servicii secrete al Camerei Reprezentantilor, Adam Schiff, a sugerat luni ca Robert Mueller ar putea aduce noi dovezi privind legaturile dintre campania lui Trump si Rusia in timpul alegerilor prezidentiale din 2016, scrie The Guardian.„Este…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, sustine ca actiunile NATO nu imbunatatesc securitatea statelor din Balcani, iar extinderea aliantei nu a facut-o mai capabila sa contracareze amenintari precum terorismul si traficul de droguri. "Expansiunea NATO este o greseala si, in acelasi timp,…

- Islanda este pe punctul de a deveni prima tara europeana care interzice circumcizia, in ciuda faptului ca ritualul comun iudaismului si islamului poate deveni subiect de discutie privind libertatea religioasa.Legea, aflata in prezent in Parlament, propune o pedeapsa cu inchisoarea de pana…