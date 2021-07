Stiri pe aceeasi tema

- Anca Muresan (47 ani), jurnalista in Arad, are o poveste de viata tulburatoare. Toate detaliile vietii complicate pe care a dus-o s-au aflat dupa ce femeia a fost gasita moarta, plutind pe raul Mures. Se pare ca, in ultima perioada a vietii, a trait intr-o mare suferinta. Jurnalista a murit in apele…

- Momente terifiante in Arad, acolo unde trupul unei femei in varsta de 36 de ani a fost gasit fara suflare. La fața locului au fost chemate autoritațile, care au constatat decesul. Potrivit primelor informații, se pare ca femeia ar fi murit in chinuri groaznice. Ce au constat polițiștii cand au descoperit…

- In timp ce infractorii fug, la pont, chiar inainte de descinderile poliției, in celebrul dosar Arad apar nume noi, implicate pana peste cap in contrabanda cu țigari și atacuri in stil mafiot tolerate de autoritați.

- Șeful Poliției Romane vrea sa se asigure personal ca ancheta de la Arad in cazul morții omului de afaceri Ioan Crișan se desfașoara așa cum trebuie, asta și pentru ca la mai bine de o saptamana de la acest tragic incident nu exista un suspect clar. Este foarte posoibil, totuși, ca oamenii sa aiba un…

- Femeia l-ar fi sunat imediat dupa tragedie pe soțul ei și i-a povestit tot ce s-a intamplat, potrivit Realitatea Plus. Și mama femeii susține ca in dimineața zilei fatidice a vorbit cu fiica ei la telefon și parea sa fie intr-o stare buna. Pe de alta parte, bunica a afirmat ca fiica ei era singura care…

- Momente de panica in trafic pe o strada din Iași. Presa locala scrie ca martorii au observat o mașina care mergea haotic și a carei șofer conducea cu capul afara pe geam. Barbatul a lovit 15 mașini și un tramvai Imediat dupa acest moment, barbatul cel mai probabil a pierdut controlul volanului și a…

- Ieri, 26 mai 2021, Poliția Orașului Cugir a fost sesizata de catre o femeie din oraș, cu privire la faptul ca, in cursul zilei de marți, 25 mai 2021, fiica sa, Lakatos Adriana, de 17 ani, a plecat de acasa și nu a mai revenit. IPJ Alba a anunțat in acesta dimineața ca fata a fost gasita de autoritați,…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Sibiu, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Sibiu, au facut, miercuri, 38 de percheziții la domiciliile unor persoane banuite de trafic de droguri de risc, in județele Sibiu, Cluj, Alba și Braila. In prezent, polițiștii specializați in combaterea…