Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Milano i-a ordonat unei jurnaliste sa-i plateasca premierului italian Giorgia Meloni despagubiri de 5.000 de euro pentru ca a ironizat-o intr-o postare pe rețelele sociale, au relatat agentia de presa ANSA si alte media locale, citate joi de Reuters, transmite Agerpres.Ziarista Giulia…

- Armata din Mali a declanșat o ancheta privind imaginile care arata un barbat in uniforma ce taie un cadavru in fața camarazilor sai, a anunțat șeful armatei adaugand ca este de „o atrocitate rara”, asemanatoare canibalismului, informaza Reuters. Grupurile pentru drepturile omului și ONU au acuzat in…

- Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a fost atacata si lovita de un barbat, vineri seara, in centrul orasului Copenhaga, a relatat agentia de presa Ritzau, citand politia si biroul premierului, relateaza Reuters. Nu a fost clar, din informatiile oficiale, daca Frederiksen are rani in urma atacului.…

- Volodimir Zelenski cere statelor NATO sa doboare rachetele rusești pentru a compensa deficitul de aparare al Kievului. In interviu pentru Reuters, liderul de la Kiev, desi spune ca intelege teama de escaladare cu Rusia, se plange ca aliatilor occidentali le ia prea mult timp pentru a lua decizii cheie…

- Un general rus responsabil de problemele legate de personal in Ministerul Apararii rus a fost retinut sub suspiciunea de implicare in activitati cu caracter penal, a anuntat marti dimineata agentia de presa oficiala TASS, citand o sursa din cadrul serviciilor de securitate, potrivit Reuters, citata…

- Israelul a atacat Iranul, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu situatia, in timp ce presa de stat iraniana a raportat, vineri dimineata, ca fortele acestei tari au distrus drone, la cateva zile dupa ce Iranul a lansat un atac cu drone ca razbunare impotriva Israelului. O sursa a afirmat…