Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a depus marturie in fața justiției, miercuri, intr-un proces de defaimare intentat de o fosta jurnalista. Aceasta il acuza pe fostul președinte de viol. Donald Trump este acuzat de fosta editorialista a revistei Elle, E. Jean Carroll, ca a violat-o in anii 1990. Fostul președinte a contestat…

- Fostul președinte american Donald Trump a depus miercuri marturie intr-un proces pentru defaimare deschis de o fosta jurnalista. In 2019, E. Jean Carroll il acuza pe fostul președinte american ca a violat-o in anii 1990.

- Donald Trump a depus marturie miercuri intr-un proces pentru defaimare lansat in 2019 de o fosta jurnalista, E. Jean Carroll, care il acuza pe fostul presedinte al Statelor Unite ca a violat-o in anii 1990, scrie AFP. Un judecator de la curtea federala din Manhattan a respins pe 12 octombrie o cerere…

- Un judecator din New York a respins o cerere a fostului presedinte Donald Trump de amanare a depozitiei sale, prevazuta pentru miercurea viitoare, intr-un proces pentru defaimare in care o jurnalista il acuza ca a violat-o in anii ’90, transmite AFP. In aceasta afacere, E. Jean Carroll (78 de ani),…

- Procurorul general din New York i-a trimis in judecata pe fostul presedinte Donald Trump si compania sa, acuzand o frauda in afaceri care implica unele dintre cele mai valoroase active ale acestora, inclusiv proprietati in Manhattan, Chicago si Washington, D.C, transmite Associated Press, potrivit…

- Autoritațile din New York au confirmat decesul directorului financiar al Bed Bath & Beyond. Poliția a declarat ca Gustavo Arnal, in varsta de 52 de ani, s-ar fi aruncat de la etajul unui zgarie-nori din Manhattan, cunoscut sub numele de turnul „Jenga”. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…