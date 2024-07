Stiri pe aceeasi tema

- O jurnalista britanica recomanda strainilor sa viziteze Bucureștiul, cunoscut pe timpuri drept „micul Paris”, pentru cafenele excelente, spa-urile accesibile și arhitectura diversa, care ofera posibilitatea unui city break bogat din punct de vedere cultural și viața de noapte.

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa inceapa, imediat dupa castigarea alegerilor locale, constructia unei Sali Polivalente cu 20.000 de locuri. In acest spațiu vor putea fi organizate competitii sportive si evenimente culturale. Gabriela Firea promite reluarea proiectului Salii…

- In curand, Romania va beneficia de o noua autostrada care va facilita semnificativ transportul și va contribui la dezvoltarea economica rapida a județului Teleorman. Aceasta autostrada, care va lega Bucureștiul de Alexandria, a fost anunțata de Adrian Gadea, candidatul PSD pentru Consiliul Județean…

- Bucureștiul este plin de cladiri abandonate, insa cea mai cunoscuta și grandioasa dintre ele este, fara indoiala, Casa Radio. Inceputa de Nicolae Ceaușescu, construcția-fantoma din centrul Capitalei zace și acum neterminata și plina de buruieni, dupa mai bine de trei decenii de la ridicarea primelor…

- In timp ce vremea frumoasa de afara i-a facut pe mulți sa paraseasca Bucureștiul de Paști, fie in cautarea distracției la mare sau a relaxarii la munte, un numar important de locuitori ai Capitalei au ramas totuși acasa pentru a petrece sarbatorile pascale. In acest articol iți prezentam top 5 locuri…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, il critica dur pe primarul Capitalei, Nicușor Dan, contracandidatul sau la alegerile pentru PMB din acest an: „nicusoare, AI DOUA STRAZI DE PAMANT ȘI PIATRA DE RAU IN MIEZUL ORAȘULUI!…Rușine sa-și fie!” Piedone, primcipalul favorit la Primaria Capitalei,…

- Iata ca, atunci cand credeam ca lupta electorala pentru Primaria Capitalei nu mai poate aduce nimic nou, apare inca o surpriza. Dorel Onaca și-a anunțat candidatura la fotoliul de primar general al Bucureștiului. Dorel Constantin Onaca, fost parlamentar și fost consilier prezidențial in primul mandat…