- Editorul „Pervii Canal”, Marina Ovseanikova, a intrat in studioul de stiri cu un afis anti-razboi chiar in timpul principalului buletin de stiri din Rusia, de luni seara, de la ora 21.00. Jurnalista a decis in asa fel sa-si manifesta nemultumirea fata de propaganda rusa si invazia din Ucraina.

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan anunta ca a initiat, impreuna cu alti trei europarlamentari, o scrisoare in care ii solicita presedintelui Consiliului European, Charles Michel, si Inaltului Reprezentant al Uniunii Europene, Josep Borrell, sa suspende imediat importurile de petrol, gaz si…

- Viceprimarul din Mariupol, Serghei Orlov, ii indeamna pe liderii NATO sa trimita trupe in Ucraina, afirmand ca Rusia nu se va opri pana cand nu va transforma tara intr-un ”desert si nu va ucide multi civili”, informeaza BBC, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Armata SUA stabilește o linie de comunicații cu Rusia pentru a evita orice incidente in apropierea Ucrainei. SUA și Rusia au stabilit un canal de comunicații prin care cele doua parți se pot notifica reciproc cu privire la orice potențiale operațiuni care ar putea fi in imediata apropiere, pentru a…

- VIDEO| Proteste anti-razboi, in Rusia: O activista in varsta de 77 de ani a fost reținuta de polițiști, alaturi de sute de manifestanți Proteste anti-razboi, in Rusia: O activista in varsta de 77 de ani a fost reținuta de polițiști, alaturi de sute de manifestanți Cel putin 350 de persoane au fost arestate…

- Autoritatea de reglementare a mass-media din Rusia a ordonat sambata presei naționale sa elimine din conținutul lor orice referire la civilii uciși de armata rusa in Ucraina, precum și termenii „invazie”, „ofensiva” sau „declarație de razboi”. Autoritatea de reglementare a comunicațiilor din Rusia,…

- In dimineața zilei de 24 februarie, Vladimir Putin a anunțat, prin intermediul unui videoclip, ca urmeaza sa bombardeze Ucraina „pentru a proteja independența regiunilor Lugansk și Donețk”. Au urmat apoi zile de infern pentru ucraineni, care au inceput sa fuga din țara spre Republica Moldova, Polonia…

- Chiar daca, oficial, ministrul Apararii, Vasile Dincu, a spus ca tara noastra nu se pregateste de niciun conflict armat in contextul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina, Armata romana a intrat deja in alerta. Fostul parlamentar și ministru, Liviu Pop, a postat un filmuleț prin care arata cum se fac…