- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskiy, i-a mulțumit personal jurnalistei de la televiziunea publica din Rusia care a avut curajul sa intre în platoul știrilor, în prime-time, cu o pancarta anti-razboi, potrivit Realitatea.md. „Le sunt recunoscator cetațenilor…

- O jurnalista de la televiziunea de stat rusa a transmis un mesaj anti-razboi in direct, in spatele unei colege care citea știrile oficiale. Tanara a scandat ”Fara razboi! Opriți razboiul!”.

- O scena cu impact emoținal puternic a avut loc, in urma cu cateva ore, in cadrul postului național de televiziune controlat de stat, dupa ce o jurnalista a intrat in timpul știrilor live pentru a opri dezinformarea populației. Marina Ovsianikova a aparut cu o pancarta in spatele prezentatoarei, pe care…

