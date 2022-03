Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi seara, ca romanii nu au motive sa nu se simta in siguranta, in contextul conflictului din Ucraina, deoarece Romania este stat NATO si avem toate garantiile de securitate pe care le-am putea avea. Aurescu a adaugat ca ”suntem pe drumul cel bun…

- Aproape 500.000 de refugiati din Ucraina au intrat in Romania pana in prezent. Cați au ramas pe teritoriul tarii noastre Aproape 500.000 de refugiati din Ucraina au intrat in Romania pana in prezent. Cați au ramas pe teritoriul tarii noastre Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat joi ca pana…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anunțat, luni, ca 233 de cetateni ucraineni care au ajuns in tara noastra dupa ce au fugit de razboiul din Ucraina s-au angajat, in domenii precum servicii si productie, potrivit News. „La zi, 223 de persoane, 47 de persoane prin ANOFM, restul de persoane prin relatia…

- Peste jumatate de milion de ucraineni au fugit din calea razboiului. Anuntul a fost facut de seful Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati, Filipo Grandi. Organizatia Natiunilor Unite estimeaza ca 4 milioane de oameni se vor refugia din Ucraina, in mare parte femei si copii.

- Ministrul moldovean de Externe, Nicu Popescu, a avut o convorbire telefonica cu omologul sau roman Bogdan Aurescu, in cadrul careia oficialii au reiterat sprijinul pentru independenta, suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, facand apel la solutionarea prin metode pasnice a oricaror conflicte.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat ca Romania cere activarea Articolului 4 din Tratatul NATO. Acesta presupune un sistem de consultare intre aliații NATO, in cazul in care o tara se considera amenintata. Solicitarea facuta de Romania vine in contextual inviziei declansate in aceasta dimineata…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, asigura populația ca nu are de ce sa-și faca griji din cauza situației din Ucraina, deoarece ”nu inseamna ca va fi un razboi pe teritoriul nostru.” Aflat la Palatul Parlamentului, Dincu le-a spus jurnaliștilor ca Romania este pregatita sa primeasca peste 500.000 de…

- Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a fost audiat in Comisiile de politica externa ale Senatului si Camerei Deputatilor in legatura cu evolutiile de securitate din bazinul Marii Negre. Romania, ca tara membra NATO, beneficiaza de toate garantiile de securitate si este pe deplin aparata in cazul unui…