- O judecatoare de la Tribunalul București nu poate justifica, in fața Agenției Naționale de Integritate (ANI), o avere de peste 30 de milioane de lei. Este vorba de Cristina-Gabriela Mazilu, care in trecut a fost magistrat judecator in cadrul Judecatoriei Sector 4. „Diferența nejustificata in cuantum…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de circa 1,15milioane de lei intre averea dobandita si veniturile realizate impreuna cu familia de catre fostul director al Directiei Generale Anticoruptie (DGA), Catalin Alexandru Ionita.

- Agenția Naționala de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate in cuantum de 1.157.736 Lei intre averea dobandita și veniturile realizate impreuna cu familia de... The post Avere nejustificata a unui fost șef DGA. Catalin Ionița trebuie sa explice cum a dobandit 1,15 milioane de…

- Anchetatorii vor cauta sa afle daca exista proprietați, sume de bani sau conturi bancare pe care Dumitru Buzatu nu le-a menționat in declarațiile de avere depuse de-a lungul anilor la Agenția Naționala de Integritate.

- In luna ianuarie, Agenția Naționala de Integritate (ANI) anunța in cazul lui Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, ca a sesizat Parchetul și ca exista indicii ca acesta ar fi comis infracțiunile de conflict de interese, folosirea funcției pentru favorizarea unei persoane și fals in declarații.…

- Agentia Nationala de Integritate a anunțat luni intr-un comunicat ca primarul comunei Breasta (judetul Dolj), Ion Vizitiu, nu poate justifica suma de 114.000 lei prin veniturile realizate impreuna cu familia, in perioada mandatului precedent (2016 – 2020), potrivit Agerpres. In plus, ANI a sesizat Parchetul…