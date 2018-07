Judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, analizeaza opinia preliminara a Comisiei de la Venetia pe tema legilor justitiei. Aceasta afirma ca este nevoie de un dialog intre autoritatile din Romania si Comisia de la Venetia, pentru corectarea unor “erori factuale”. „Raportul Comisiei de la Venetia privind unele modificari la legile justitiei, The post O judecatoare analizeaza „opinia” Comisiei de la Veneția: „Conține erori factuale” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .