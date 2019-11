O judecătoare a încercat să se sinucidă tăindu-și gâtul cu un cuțit de bucătărie O judecatoare a incercat sa se sinucida și și-a taiat gatul, aceasta fiind gasita langa mașina și transportata la spital in stare grava. Purtatorul de cuvant al IPJ Mureș, Emanuela Farcaș, a declarat, sambata, corespondentului MEDIAFAX ca in cauza s-a deschis dosar penal pentru vatamare corporala. ”Poliția a fost sesizata prin apel la 112 de […] Articolul O judecatoare a incercat sa se sinucida taindu-și gatul cu un cuțit de bucatarie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

