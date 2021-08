Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat marti ca vor acorda Myanmarului un ajutor de peste 50 de milioane de dolari, cresterea numarului de cazuri de Covid-19 agravand criza umanitara din aceasta tara din sud-estul Asiei dupa puciul militar care a avut loc la inceputu acestui an, transmite Reuters citata de news.ro.

- Uniunea Europeana a impus Amazon.com Inc o amenda de 886,6 milioane de dolari (746 milioane de euro) deoarece a procesat datele private incalcand GDPR (Regulamentul General privind protectia datelor in UE), a anuntat vineri gigantul american, transmite Reuters.

- Wizz Air, compania aeriana low-cost din Ungaria, va inregistra marti o confruntare cu actionarii, cand ei vor vota planul ce prevede plata unui bonus de pana la 100 de milioane de lire sterline (138 de milioane de dolari) directorului general Jozsef Varadi, daca va indeplini anumite obiective, transmite…

- Actionarii celui mai mare producator auto din Europa, Volkswagen, au aprobat joi un acord pentru solutionarea cererilor de daune impotriva a patru fosti directori ai grupului auto german, intre care si fostul director general Martin Winterkorn, legate de scandalul emisiilor, transmite Reuters.

- Aplicatia de servicii bancare digitale Revolut a anuntat joi ca a strans 800 milioane de dolari cu prilejul unei noi runde de finantare care a evaluat compania la 33 de miliarde de dolari, informeaza Reuters. Aceasta runda de finantare face din Revolut cea mai valoroasa firma de fintech din…

- Un loc intr-o nava spatiala a Blue Origin care va efectua zborul sau inaugural in spatiu in luna iulie, avandu-l la bord pe miliardarul Jeff Bezos, a fost adjudecat sambata, prin intermediul unei licitatii transmise in direct, cu o oferta de 28 de milioane de dolari, transmite Reuters. La…

- Statele Unite ale Americii au anuntat vineri ca vor acorda Afganistanului ajutor umanitar suplimentar in valoare de peste 266 de milioane de dolari, in cadrul angajamentului "durabil" al Washingtonului fata de aceasta tara, relateaza Reuters. "In timp ce SUA isi retrag fortele militare din…