- Nationala feminina de fotbal a Romaniei s-a impus fara probleme ieri, in meciul cu Moldova din preliminariile CM 2023. A fost 4-0 pentru „tricolore”, care raman in coasta Elvetiei in grupa G. Cristina Sucila, de la Politehnica Femina, a evoluat pe durata intregii reprize secunde, in timp ce tot de la…

- Politehnica Femina are doua jucatoare selectionate la nationala pentru urmatoarea actiune a „tricolorelor”. Cristina Sucila si Bianca Ienovan au fost chemate sub comanda lui Cristian Dulca pentru jocurile cu Moldova si Iordania. Primul e meci oficial din preliminariile CM 2023. O alta jucatoare de la…

- SCM Politehnica pare sa construiasca o generatie puternica (si) pentru prima echipa. Tinerii alb-violeti antrenati de ibericul Gonzalo Tajuelo s-au impus azi in finala mare a turneului juniori I Valoare cu 36-32 in fata formatiei CSU din Suceava. Timisorenii au condus la pauza cu 18-15 in actul final…

- Nationala feminina de volei a Romaniei va debuta, marti, 24 mai, in editia 2022 a Golden League. Primele doua meciuri ale tricolorelor vor avea loc marti si miercuri, de la ora 17.00, la Alexandria, contra Ucrainei, in Grupa C, din care mai face parte si Ungaria. Meciurile cu Ungaria sunt programate…

- E cert ca Poli are handbalisti talentati. Daca la seniori echipa inca nu e inca 100% sigura de ramanerea in elita, tinerii alb-violeti sunt cei mai buni din tara. SCM Politehnica s-a impus in turneul de Divizia A organizat in weekend in sala „Constantin Jude” si au devenit campioni nationali. Astazi,…

- Finala Ligii Naționale de baschet feminin se joaca intre campioana la zi, ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, și FCC Baschet UAV Arad, dupa regula „cel mai bun din cinci partide", scorul general fiind acum 2-2. Meciurile 3 și 4 s-au disputat in „Sala Victoria" din Arad și au fost caștigate de […] Articolul…

- Atacanta Ellen White a declarat ca este un ''privilegiu urias'' sa devina a doua marcatoare all time a Angliei, dupa ce a inscris al 50-lea ei gol la nationala feminina in meciul cu Macedonia de Nord (10-0), din preliminariile Cuipei Mondiale 2023, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- In perioada 7-12 aprilie, selecționata de fotbal juniori U16 a Romaniei participa la un turneu de dezvoltare in Bulgaria. Joi, 7 aprilie, Romania U16 a intalnit reprezentativa similara a Republicii Moldova, in primul meci al turneului. Partida s-a jucat la Albena și s-a incheiat cu scorul de 2-1 pentru…