Stiri pe aceeasi tema

- Valul de aer polar a adus ger naprasnic in Romania. La Varful Omu, marți dimineața, a fost inregistrat un record de temperatura: minus 20 de grade Celsius. In majoritatea regiunilor au fost temperaturi scazute.

- Vești proaste de la ANM. Incep ninsorile in mai multe zone ale țarii, odata ce un val polar va patrunde in Romania.Astfel, daca in acest weekend ne bucuram de temperaturi care ajung chiar și pana la 16 grade, de saptamana viitoare, iarna va fi mai geroasa decat credeam. In zonele din centrul continentului,…

- Un val de aer tropical traverseaza tara noastra, astfel ca in anumite regiuni termometrele vor arata 15 grade Celsius, dublu fata de cat ar fi normal in aceasta perioada a anului. In prima jumatate a saptamanii 5-11 decembrie, temperaturile vor fi cuprinse intre 0 si 10 grade la nivelul intregii tari.…

- Val de aer tropical in Romania: vor fi 26 grade Celsius. Prognoza meteo ANM pentru noiembrie 2022 Meteorologii aduc in continuare vești bune. Luna noiembrie debuteaza cu temperaturi de primavara, dupa ce un val de aer tropical ajunge in țara noastra la mijlocul saptamanii viitoare. Odata cu sosirea…

- "Ne bucuram de vreme placuta in aceste zile, o vreme mai calda chiar cu mult decat ar trebui sa avem la aceasta data calendaristica, in jumatatea de sud a teritoriului, acolo unde temperaturile ating și depașesc chiar valori de 20 de grade la amiaza spre 24-25 de grade, atat in aceasta dupa-amiaza cat…

- Dupa moartea lui Nosfe, care a șocat o țara intreaga, un videoclip cu un alt rapper cunoscut de la noi din țara circula pe Internet. In imagini, rapperul este intins la pamant, parand extrem de obosit, iar internauții au luat cu asalt secțiunea de comentarii. Mulți au spus ca ar fi consumat substanțe…

- METEO: Val de aer RECE peste Romania. Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani Meteorologii ANM au emis, luni, prognoza pentru perioada 3 – 16 octombrie 2022. Urmeaza cateva zile reci, apoi vremea va intra intr-un proces de incalzire, cu maxime de 23 de grade Celsius, dupa care temperaturile coboara…

- Vremea continua sa se schimbe in urmatoarele zile. Dupa ce luna august a adus canicula, vijelii, dar și furtuni și ploi, luna septembrie aduce temperaturi scazute, iar mai apoi temperaturi caniculare. Pentru ultima saptamana din septembrie, meteorologii anunța pana la 29 de grade Celsius și ploi de…