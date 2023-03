O jucăriuţă electorală ieşeană cu două tăişuri: grijă mare, că ambele taie rău! Pentru ca, zice-se, nu prea vrea nimeni sa se bage in mocirlita asta electorala, care cica ar fi chiar mai rea decat rasputita ucraineana,si asta ca sa nu iasa in final mai zburlit public decat a intrat, cica la partidoiul iesean umbla vorba ca nea Maricel vrea sa arvuneasca un candidat la premarie oferindu-i apoi ca rasplata, dupa campanie, loc sigur de dipotat pe liste, in zona eligibila. Evident, nu oricine se poate califica la o asa corvoada, ci musai sa fie cineva cu o buna imagine publica, cat sa traga partidoiul la Iasi in sus, nu in jos. Cat despre victorie, cica in mod realist nimeni… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

