O izolare bună a locuinței poate garanta numeroase economii Creșterea prețurilor pentru gazele naturale reprezinta o problema pentru toți cei care folosesc o centrala pe gaz, motiv pentru care o mulțime de persoane se plang de prețurile pe care sunt nevoite sa le plateasca pentru incalzire. Ei bine, in acest sens sunt necesare anumite masuri pe care le poți lua pentru reducerea costurilor cu incalzirea. Iar cea mai buna masura pe care o poți lua in acest sens este reprezentata de o buna izolare a locuinței. Pe aceasta tema ne-am propus sa vorbim și noi in randurile imediat urmatoare. Iata care sunt, așadar, cele mai importante lucruri pe… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța ai baut vin fiert de sarbatori. Adesea el este consumat de Craciun și este la mare cautare de cum vine vremea rece. Vinul fiert se face foarte ușor, insa anumite detalii fac diferența intre unul cu adevarat aromat și un vin fiert fara personalitate. Cuprins: Cum sa faci cel mai bun vin…

- „Daca ne uitam la economie in momentul de fata suntem cumva intr-o zona de incertitudine, daca ne uitam un pic in fata. Avem aceste noi restrictii introduse recent. Probabil ca pe finalul anului economia va fi afectata si cresterea economica va decelera. Am avut insa doua trimestre foarte bune - trimestrul…

- Saltelele cu spuma cu memorie au avut o istorie lunga, chiar și inainte de a fi produse pentru uz public. Au aparut pentru prima data in anii 1960, cand NASA le-a dezvoltat pentru a fi utilizate intr-un scaun de avion. In zilele noastre, spuma a devenit comuna și poate fi gasita in perne și saltele,…

- Iata cateva sfaturi esențiale pentru alegerea și alegerea tipului potrivit de canapea extensibila pentru camera dvs. de zi.Daca doriți sa cumparați o canapea, trebuie sa va gandiți bine - aceasta este o investiție importanta, deoarece este una dintre cele mai mari și mai frecvent utilizate piese de…

- In aceasta luna a crescut cu peste 100% numarul persoanelor care se vaccineaza cu prima doza, spune medicul Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind...

- Jocurile de noroc reprezinta un hobby agreabil, care nu necesita eforturi mari. Oamenii si-au incercat dintotdeauna norocul pentru a se distra, iar astazi gamblingul este activitatea preferata a multor persoane, din diferite categorii demografice si profesionale. Tineri sau batrani, intelectuali…

- Locuințele eco-friendly nu mai sunt de mult doar o tendința, ci o adevarata credința intr-o șansa oferita planetei noastre. Daca și tu iți dorești și tu o casa eco friendly, care sa iți ofere și confort, dar și posibilitatea de a proteja planeta, iata cum poți face acest lucru in cațiva pași simpli.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a dispus o serie de masuri care urmeaza a se aplica incepand de marti in localitatile Berceni, Bragadiru si Voluntari, unde rata de incidenta COVID-19 cumulata la 14 zile a ajuns la 2,24, 2,30 si respectiv 2,08 la mia de locuitori. Printre masurile…